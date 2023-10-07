الجهاد تنعى ثلة من الشهداء وتؤكد أن دماؤهم هو مداد لـ"طوفان الاقصى"

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، ثلة من الشهداء ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن "دم الشهداء هو مداد طوفان الأقصى".

إليك نص بيان حركة الجهاد الإسلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نعى ثلة من شهداء شعبنا ونؤكد أن دم الشهداء هو مداد طوفان الأقصى

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا ثلة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا برصاص جنود الاحتلال في محافظات الضفة اليوم السبت، وهم:

الشهيد البطل: كرم ناصر العايدي (22 عامًا)، من مخيم عين السلطان بأريحا.

الشهيد البطل: عمرو يوسف عابد (19 عاماً)، من بلدة بيتونيا برام الله

الشهيد البطل: محمد عوض جربوعة (24 عامًا)، من بلدة بيتونيا برام الله

الشهيد البطل: يوسف نادر إدريس (19 عامًا)، من الخليل.

الشهيد الطفل: أحمد عبد الناصر رابي (13 عامًا)، من قلقيلية.

إننا إذ نعزي عوائل الشهداء الكرام، لنؤكد أن هذه الدماء التي نزفت في ظلال انجازات مقاومتنا العظيمة في غزة هي مداد طوفان الأقصى ونصره الحتمي، لتؤكد على وحدة الهدف وإشعال الساحات في وجه المحتل الغاصب، وإن قدر شعبنا هو الانتصار لا محالة، ومقاومينا يجسدون ذلك بصنيعهم المشهود، وإن النصر صبر ساعة.

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

السبت 22 ربيع الأول 1445هـ، 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023م