طواقم الدفاع المدني تقوم بجهود كبيرة لانتشال شهداء واصابات اثر قصف الاحتلال منازل برفح

الساعة 09:38 م|07 أكتوبر 2023
برج فلسطين (8).JPG
برج فلسطين (8).JPG

فلسطين اليوم

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة تقوم بجهود كبيرة في إخلاء عدد من الشهداء والجرحى من بينهم نساء وأطفال في منزل عائلة "أبو قوطة" بعد قيام طائرات الاحتلال بتدميره فوق رؤوس ساكنيه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن طائرات الاحتلال دمرت مساء اليوم السبت منزلين سكنيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووقوع عدد من الشهداء والجرحى.

 

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طواقم الدفاع المدني تقوم بجهود كبيرة لانتشال شهداء واصابات اثر قصف الاحتلال منازل برفح طوفان الاقصى