طواقم الدفاع المدني تقوم بجهود كبيرة لانتشال شهداء واصابات اثر قصف الاحتلال منازل برفح

فلسطين اليوم

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة تقوم بجهود كبيرة في إخلاء عدد من الشهداء والجرحى من بينهم نساء وأطفال في منزل عائلة "أبو قوطة" بعد قيام طائرات الاحتلال بتدميره فوق رؤوس ساكنيه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن طائرات الاحتلال دمرت مساء اليوم السبت منزلين سكنيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووقوع عدد من الشهداء والجرحى.