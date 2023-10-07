وحدة السايبر بسرايا القدس تخترق وحدة 8200 الاستخبارية الصهيونية الأكبر بالشرق الأوسط

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي أنها تمكنت من اختراق وحدة 8200 التابعة للعدو الصهيوني وهي اكبر وحدة استخباراتبة على مستوى الشرق الأوسط .

وقالت سرايا القدس إن الوحدة تحتوي على بيانات وضباط لجنود الاحتلال وحصلت على معلومات امنية حساسة.

كما قامت وحدة السايبر بإختراق أنظمة العدو الصهيوني وبيانات تخص الحكومة الصهيونية وقامت بأنشطة تخريبية ألحقت الضرر بالبنية التحتية الإلكترونية للعدو الصهيوني، ومنها تعطيل عمل القبة الحديدية وأيضا تم تعطيل عمل ميناء أسدود والعبث بمضخات المياه الخاصة بها وإتلافها وإخراجها عن الخدمة مما أدى الى قطع المياه عن مدن عديدة.