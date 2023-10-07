بالفيديو اصابات بسقوط 3 صواريخ على مباني في "تل ابيب"

فلسطين اليوم

أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم السبت، بسقوط ثلاثة صواريخ على مباني في مدينة تل ابيب" وسط فلسطين المحتلة.

وذكر الاعلام العبري، أن الصواريخ ألحقت اضرارًا بالمباني، واسفرت عن وقوع 8 إصابات بينهم 3 حالات خطيرة بين صفوف المستوطنين.

واضطر وزراء حكومة الاحتلال، بحسب الاعلام العبري، لإخلاء قاعدة اجتماعهم في مقر وزارة الحرب "كيرياه" بسبب صفارات الإنذار.

وأعلنت المقاومة في قطاع غزة، انها وجهت مساء اليوم ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخًا صوب "تل ابيب"، ردًا على قصف برج سكني وسط مدينة غزة.