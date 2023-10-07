أربعة شهداء وأكثر من 70 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية ضمن معركة طوفان الأقصى

فلسطين اليوم

استشهد أربعة مواطنين بينهم طفل وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال اليوم السبت، خلال مواجهات وأعمال مقاومة شهدتها مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وارتقى الطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، علماً أنه نجل القيادي في حركة حماس والأسير المحرر عبد الناصر رابي.

واستشهد الشاب الشهيد كرم العايدي، جراء إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات وصفت بالعنيفة قرب المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

كما ارتقى الشاب عمرو عابد من بلدة بيتونيا، خلال المواجهات العنيفة المندلعة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

كذلك ارتقى الشاب محمد عوض جربوعة (34 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب بلدة اللبن الغربي قضاء رام الله، ظهر اليوم.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني -معطى- تنفيذ 72 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية اليوم، بينها 19 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، محاولة دهس، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء 14 زجاجة حارقة، وتحطيم أو إحراق 3 مواقع عسكرية، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 25 نقطة.

واستهدفت عمليات إطلاق النار مواقع وأهداف للاحتلال في القدس وجنين نابلس وسلفيت والخليل وطولكرم وأريحا.