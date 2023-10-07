الاحتلال يقرر قطع الكهرباء عن قطاع غزة

فلسطين اليوم

قرر وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس قطع الكهرباء عن قطاع غزة.

وقال كاتس في تصريح له مساء السبت: "أصدرت أمرًا يقضي بإيقاف شركة الكهرباء عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وما كان سابقاً لن يكون بعد الآن".

وأصدرت شركة كهرباء غزة، اليوم السبت، تنويهاً هامًا بشأن عدد ساعات وصول وقطع الكهرباء للمواطنين.

وأفادت كهرباء غزة، في بيان، بتعطل جميع الخطوط "الإسرائيلية"، مشيرةً إلى أن ساعات وصل الكهرباء تصل إلى 4 ساعات مقابل 12 فصل.