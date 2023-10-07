الأزهر يعزي بضحايا فلسطين الأبرياء ويؤكد الاحتلال إلا زوال

فلسطين اليوم

تقدم الأزهر الشريف، اليوم السبت، بخالص العزاء وصادق المواساة في شهداء فلسطين وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم.

وحيِّي الأزهر، بكل فخر جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين.

وأكد أنَّ هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وشدد الأزهر، على قلوب وأيادي الشعب الفلسطيني الأبيِّ الذي بث فينا الروح والثقة وأعاد لنا الحياة بعد أنْ ظنَنَّا أنها لن تعود مرة أخرى.

وتابع: أن "كل احتلال إلى زوال إنْ آجلاً أم عاجلاً، طال الأمد أو قصر".