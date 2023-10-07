الداخلية بغزة تصدر توجيهات للمواطنين في ظل العدوان "الاسرائيلي"

فلسطين اليوم

أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية بغزة توجيهات للمواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ظل العدوان الإسرائيلي.

وجاء في التوجيهات ما يلي:

كن إيجابياً في نقل الأخبار ولا تكن عوناً للاحتلال في استهداف معنويات المواطنين عن طريق تناقل الأخبار المكذوبة والشائعات.

احرص على رفع الروح المعنوية لأبناء شعبنا وتعزيز صمود من حولك.

التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم تداول أية معلومات أو أخبار غير منسوبة لمصادرها الرسمية.

عدم التفاعل مع صفحات الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم المساهمة في ترويج روايته وتناقل تصريحات قادته.

ابتعد عن تداول الشائعات وتناقل التحليلات التي تبث الخوف في نفوس المواطنين، وتضر بالمقاومة.