كهرباء غزة تصدر تنويهاً هامًا بشان ساعات الوصل والقطع

فلسطين اليوم

أصدرت شركة كهرباء غزة، اليوم السبت، تنويهاً هامًا بشأن عدد ساعات وصول وقطع الكهرباء للمواطنين.

وأفادت كهرباء غزة، في بيان، بتعطل جميع الخطوط "الإسرائيلية"، مشيرةً إلى أن ساعات وصل الكهرباء تصل إلى 4 ساعات مقابل 12 فصل.

نص بيان كهرباء غزة:

تؤكد الشركة بأن جميع الخطوط والمغذيات من داخل الأخضر متعطلة منذ صباح اليوم السبت بسبب الأوضاع الامنية الراهنة، وأن الاعتماد الحالي لقطاع غزة هو من خلال محطة التوليد بواقع طاقة قرابة (60) ميجاوات، وهو الامر الذي انعكس بشكل مباشر على جدول التوزيع بحيث أصبحت الامدادات (4) ساعات وصل خلال اليوم.

وتعمل طواقم الشركة منذ ساعات الصباح الأولى بشكل مكثف للمحافظة على استقرار التيار وتوفيره بالقدر المتاح مع تأكيدها بأن طواقمها تعاملت مع عشرات إشارات الصيانة وهي لن تدخر جهدا في سبيل مساعدة أبناء شعبنا في تلك الظروف.

وتوجه الشركة دعوتها للمواطنين بضرورة الاستثمار الأمثل لكميات الطاقة المتاحة خلال هذه الظروف الاستثنائية كما توجه دعوتها بضرورة التخلي عن أي مخالفات أو تعديات على الشبكة من قبل بعض المواطنين لتمكين الشركة من توصيل المتاح من الكهرباء للجميع.

إن الشركة تنظر بخطورة بالغة لتداعيات تعطل الخطوط التي تقدر طاقتها ب(120) ميجاوات، حيث أن ذلك الأمر سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، والتأثير على أغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة.

إن نسبة العجز الكهربائي تصل لقرابة (80%)، وهو الأمر الذي يدعونا لتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل السريع والعاجل لوقف انهيار وشيك للقطاعات الحيوية ومفاقمة الوضع الإنساني في قطاع غزة.