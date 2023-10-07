مقتل قائد محطة إطفاء "كريات جات" برصاص المقاومين

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بمقتل قائد محطة الإطفاء في مستوطنة كريات جات بـ"غلاف غزة"، شالوم تسافان"، ورجل الإطفاء "يفغيني غالسكي"، برصاص المقاومين من قطاع غزة.

واقتحم، فجر اليوم، مئات المقاومين من قطاع غزة، البلدات المحتلة، بعد تفجير السلك الشائك، بالعبوات.

وسيطر المقاومون على مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال ومستوطنات، وتمكت من الاجهاز على عدد من الجنود والمستوطنين.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة، من المواطنين والمقاومين المقتحمين، اسر جنود وسحبهم نحو القطاع.



