مقتل قائد محطة إطفاء "كريات جات" برصاص المقاومين

الساعة 07:06 م|07 أكتوبر 2023
لحظة سقوط صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة في "غلاف غزة"
لحظة سقوط صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة في "غلاف غزة"

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بمقتل قائد محطة الإطفاء في مستوطنة كريات جات بـ"غلاف غزة"، شالوم تسافان"، ورجل الإطفاء "يفغيني غالسكي"، برصاص المقاومين من قطاع غزة.

واقتحم، فجر اليوم، مئات المقاومين من قطاع غزة، البلدات المحتلة، بعد تفجير السلك الشائك، بالعبوات.

وسيطر المقاومون على مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال ومستوطنات، وتمكت من الاجهاز على عدد من الجنود والمستوطنين.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة، من المواطنين والمقاومين المقتحمين، اسر جنود وسحبهم نحو القطاع.

مقتل مستوطن في غلاف غزة


 

 

 

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