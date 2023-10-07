أبو الغيط يدعو لوقف عدوان على الاحتلال على قطاع غزة فورًا

فلسطين اليوم

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، فورًا.

وأشار أبو الغيط، في تصريح صحفي، إلى ان تطبيق الاحتلال لـ"سياسات العنيفة والمتطرفة" تحرم المنطقة من أي فرص جادة للاستقرار.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية على مواقع للمقاومة واراضي زراعية وابراج سكنية في العديد من محافظات القطاع الخمس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عصر اليوم، عن ارتقاء 198 شهيدً و1610 إصابة بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي.