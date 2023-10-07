متابعة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة أولا بأول

فلسطين اليوم

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواقع وابراج سكنية في العديد من محافظات قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، باستهداف طيران الاحتلال برج فلسطين بحي الرمال ما أدى لتسويته بالأرض، واستهداف أراضي زراعية ومواقع للمقاومة في مناطق مختلفة.

ولا يزال الطيران الحربي والاستطلاع يحلق وعلى ارتفاعات مختلفة في أجواء محافظات القطاع الخمس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عصر اليوم، عن ارتقاء 198 شهيدً و1610 إصابة بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي.

متابعة العدوان على قطاع غزة أولاً بأول:

1- استهداف برج فلسطين بمدينة غزة بصاروخ حربي (6:40).

2- استهداف مركز الهاشم للتنمية البشرية شمال قطاع غزة بصاروخ استطلاع (6:45).

3- غارة اسرائيلية على ارض زراعية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة (6:57).

4- غارة اسرائيلية شرقي بلدة الفخاري في محافظة خانيونس (7:02)

5- طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقع القادسية في خانيونس جنوب قطاع غزة (7:15).

6- المقاومة توجه ضربة صاروخية بـ(150 صاروخ) باتجاه مدينة تل ابيب (8:00).

7- طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تستهدف برج الاسراء بجوار منتزه البلدية وسط مدينة غز (8:20).

8- طائرات الاحتلال الحربية تدمر منزلًا بشكل كامل في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة (8:25)

9- غارة جوية اسرائيلية على هدف في شمال قطاع غزة (8:30).