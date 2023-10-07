الاحتلال يعلن مقتل 100 مستوطن وإصابة 1000 برصاص المقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر طبية "إسرائيلية" عصر السبت أن حصيلة قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة من قطاع غزة تجاه مناطق الغلاف منذ ساعات الصباح بلغت أكثر من 100 قتيل وأكثر من ألف جريح المئات منهم في حال الخطر.

وقالت القناة "12" العبرية، إن 100 إسرائيلي على الأقل قتلوا في الاشتباكات الدائرة بعشرات المواقع والمستوطنات في غلاف غزة، وذلك مع الهجوم المباغت للمقاومة الفلسطينية لمناطق الغلاف.

وقال الناطق بلسان الجيش إن عشرات الجنود قتلوا منذ الصباح بينهم ضباط كبار، لافتاً إلى أن الجيش لم يستعد السيطرة على عدة بلدات في الجنوب حتى الآن وأن جلّ الاشتباكات تجري في مدينة "أوفكيم" التي تبعد نحو 16 كيلومترًا عن القطاع وفي محيط مقر فرقة غزة داخل تجمع "أشكول" في الغلاف.

وأقر الناطق العسكري بتمكن مقاومين من اختطاف جنود ومستوطنين أحياءً وقتلى لغزة، مشيراً إلى أنه لا يمكن معرفة الرقم النهائي للمخطوفين حالياً.

وبين الناطق أن الجيش دفع بأربع فرق عسكرية إلى مناطق غلاف غزة، لافتاً إلى أن ساعات عصيبة تنتظر الإسرائيليين.