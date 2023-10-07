فلسطين اليوم

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، برج فلسطين المكون من 14 طابقا في حي الرمال بمدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن الطيران الحربي استهدف البرج، وتم تسويته بالأرض.

وذكر المراسل، ان سكان البرج وهم بالعشرات، باتوا بلا مأوى.

ولا تزال طائرات الاحتلال بمختلف أنواعها تحلق في أجواء قطاع غزة، وعلى ارتفاعات مختلفة، بالتزامن مع استهداف مناطق وأماكن مختلف بالمحافظات الخمس.









