أمريكا تُعطي "إسرائيل" الضوء الأخضر لشن عدوان على غزة

فلسطين اليوم

أعطلت الإدارة الأمريكية، "إسرائيل" الضوء الأخضر لشن عدوان على قطاع غزة.

ووفقاً لمكتب نتنياهو، فقد اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأكد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "إسرائيل" وتدعم حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها بشكل كامل.

وشكر رئيس الوزراء، الرئيس الأمريكي على دعمه غير المشروط.

وأوضح أنه ستكون هناك حاجة إلى عملية طويلة وقوية تنتصر فيها "إسرائيل".