أول بلاغ عسكري من كتائب الشهيد عز الدين القسام: القتال مستمر في 25 موقعاً

فلسطين اليوم

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت 7/10/2023، أول بلاغ عسكري في معركة "طوفان الأقصى".

وقالت كتائب القسام:" في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال".

وأضافت الكتائب:" ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة، ولا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.