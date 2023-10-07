التجمع الإعلامي ينعى الشهيد الصحفي "الصالحي" ويطالب بتوفير أدوات السلامة للصحفيين

فلسطين اليوم

نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم السبت 7/10/2023، الشهيد الصحفي محمد الصالحي الذي ارتقى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تغطيته الصحفية للعدوان على شعبنا، محملاً الاحتلال كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله التي تثبت من جديد استهدافه الممنهج للإعلام الفلسطيني.

كما أشاد التجمع الإعلامي الفلسطيني بالأداء البطولي للصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية في تغطية العدوان "الإسرائيلي" على شعبنا، وكذلك نقل بطولات رجال المقاومة الفلسطينية الذين أذهلوا العالم بأسره من خلال معركتهم التاريخية "طوفان الأقصى".

ودعا التجمع الإعلامي الفلسطيني الزملاء الصحفيين كافة إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة وهم ينقلون تفاصيل العدوان على شعبنا، كما يطالب المؤسسات الدولية التي تعنى بالعمل الصحفي إلى الإسراع في توفير أدوات السلامة المهنية للصحفيين الفلسطينيين.