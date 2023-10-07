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مصادر غير رسمية: أكثر من 150 شهيداً في قطاع غزة
مجمل عدد الشهداء والإصابات الواردة لدى مستشفيات القطاع ليوم السبت الموافق 07/10/2023 لغاية هذه اللحظة موزعة على النحو التالي:
➖ غزة: (35) شهيد وما يقارب (160) إصابة.
➖ خانيونس: (45) شهيد وما يقارب (180) إصابة.
➖ الشمال: (40) شهيد وما يقارب (200) إصابة.
➖ وسطى: (29) شهيد وما يقارب (311) إصابة.
➖ رفح: (12) شهيد وما يقارب (80) إصابة.
➖ مجمل عدد الإصابات في جميع المحافظات (931)
➖ مجمل عدد الشهداء في جميع المحافظات (161)