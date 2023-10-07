مصادر غير رسمية: أكثر من 150 شهيداً في قطاع غزة

فلسطين اليوم

مجمل عدد الشهداء والإصابات الواردة لدى مستشفيات القطاع ليوم السبت الموافق 07/10/2023 لغاية هذه اللحظة موزعة على النحو التالي:

➖ غزة: (35) شهيد وما يقارب (160) إصابة.

➖ خانيونس: (45) شهيد وما يقارب (180) إصابة.

➖ الشمال: (40) شهيد وما يقارب (200) إصابة.

➖ وسطى: (29) شهيد وما يقارب (311) إصابة.

➖ رفح: (12) شهيد وما يقارب (80) إصابة.

➖ مجمل عدد الإصابات في جميع المحافظات (931)

➖ مجمل عدد الشهداء في جميع المحافظات (161)