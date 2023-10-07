سرايا القدس-كتيبة طولكرم نسنهدف حواجز الاحتلال بالنار

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم ، أن قيادة كتيبة طولكرم أوعزت لمجموعاتها بالتحرك لرد على جرائم الاحتلال، في إطار معركة "طوفان الأقصى" البطولية ردا على اعتدائات المستوطنين على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة .

وأكدت الكتيبة، أن جندها تمكنوا من تنفيذ عملية اطلاق نار استهدفت حاجز تسانعوز الساعة 12:48 ظهر اليوم بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.

كما تحركت مجموعة ثانية من مجموعاتنا المقاتلة وهاجمت مستوطنة بات حيفر واشتبكت مع نقطة الحراسة في المستوطنة بصليات كثيفة من الرصاص والقنابل اليدوية محققين إصابات مباشرة.

وشددت على أن جهادها مستمر وسلاحنه مشرع في كل الساحات.