مباحث التموين: نتابع توفر السلع الأسياسية ونُحذر من أي احتكار أو رفع للأسعار

فلسطين اليوم

قالت دائرة مباحث التموين، إنها تتابع توفر السلع والمواد الأساسية في جميع محافظات قطاع غزة في ظل التطورات الميدانية والعدوان الإسرائيلي على القطاع، محذرة التجار من أي احتكار للسلع أو رفع للأسعار.

وقالت في تصريح صحفي: "تقوم فرق المباحث بجولات ميدانية مكثفة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية وجميع مراكز تقديم الخدمة، والتأكد من توفر السلع بأسعارها الطبيعية".

وحذرت المباحث العامة من أية محاولات لاستغلال الظروف الحالية عبر احتكار السلع أو رفع أسعارها، وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال وذلك من خلال الاتصال أو المراسلة على واتساب عبر الرقم 00972595959400، أو عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).