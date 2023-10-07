الإعلام العبري: 22 قتيلاً وإصابة 545 مستوطناً بينهم ما يزيد عن80 إصابة خطيرة للغاية

فلسطين اليوم

أعلن الإعلام العبري عن مقتل 22 "اسرائيلياً" منذ صباح اليوم السبت 7/اكتوبر 2023 ، وإصابة 454 وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة بينهم ما يزيد عن إصابة 80 في حال الخطر الشديد.

وتتضارب المعلومات بشأن الأرقام الحقيقية للإصابات وخاصة ان عدد من المشافي أعلنت عن ارقام كبيرة للمصابين .

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، أعلنت عن عملية طوفان الأقصى ثأراً للأقصى والمسرى والاستباحة المتواصلة للضفة ، حيث دكت المستوطنات بعشرات الصواريخ واقتحمت مستوطنات غلاف غزة واسرت وقتلت عدد كبير من جنود الاحتلال .