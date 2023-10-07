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الصحة تعلن حالة الطوارئ في جميع المستشفيات لمواجهة عدوان الاحتلال
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، عن إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات الفلسطينية كافة، لمواجهة عدوان الاحتلال "الإسرائيلي".
وأوعزت الوزيرة الكيلة في بيان صدر عن الوزارة، لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.
وأضافت: "أن مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال في الوقت الحالي".