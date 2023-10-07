مصادر: ضربة أمنية تاريخية للاحتلال.. المقاومة تأسر 3 ضباط مخابرات من معبر "إيرز"

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر خاصة، اليوم السبت 7-10-2023، أنه في ضربة أمنية للاحتلال فقد تمكن مقاتلي المقاومة الفلسطينية من أسر 3 من ضباط مخابرات الاحتلال خلال الهجوم على موقع "إيرز"

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن عدد مقاتلي القسام المشاركين في الهجوم أكدت أسر 3 من ضباط مخابرات الاحتلال خلال الهجوم على معبر إيرز.

وأشارت إلى أنه وبفضل الله تم السيطرة على وثائق أمنية وأجهزة حواسيب تخص أسماء عملاء من القطاع.

وقالت المصادر ذاتها: "إن جيش الاحتلال بدأ بقصف مواقعه التي تحتوي على معلومات حساسة".