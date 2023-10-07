وزير "إسرائيلي": ما يحدث بالجنوب قد يكون تضليل لهجوم من الجبهة الشمالية

فلسطين اليوم

ادعى أحد وزراء حكومة الاحتلال، اليوم السبت 7-10-2023، أن ما حدث في المنطقة الجنوبية قد يكون تضليلاً لحدث في الجبهة الشمالية.

وقال الوزير "الإسرائيلي" :"إن "إسرائيل" في حرب ومن الجائز أن ما يجري في الجنوب هو تضليل قبل هجوم من الشمال". بحسب زعمه.

ومن جانبه قال رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو: "إن إسرائيل في حرب".

وأشارت التقديرات الأمنية بأنه لا زالت ان القيادة "الإسرائيلية" في حالة بلبلة تامة في ظل الهجوم المباغت من غزة.

ومن ناحيتها قالت صحيفة معاريف: الهجوم على إسرائيل فشل استخباراتي هائل صدم العالم".

ومن جانبها، قالت الإذاعة العبرية: "حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان".

وكان قد أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".

وقال القائد العام للقسام : "قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية طوفان الأقصى واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ".