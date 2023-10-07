أبو عبيدة : سيصاب العدو بالذهول عندما يعلم بالنتائج فهو لا يعلم عنها شئ بعد

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم السبت السابع من اكتوبر 2023 ، ان العدو لايعلم شيء عن خسائره ، مبيناً ان العدو سيُذهل حينما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خيبته.

ودعا أبو عبيدة شعبنا في الضفة والقدس للتحرك في كل المحاور لضرب العدو

وأوضح :" فليدفع الاحتلال ثمن الاعتداء على الحرائر في الضفة والقدس ، موضحاً ان معركتنا مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا

وقال : "يا أهل الضفة يا مفجري الثورة وأهل القدس والداخل اليوم هي فرصتكم من كل المحاور وعليكم التحرك الآن إلى كل أماكن تواجد الاحتلال، واخرجوا بطوفان الأقصى الذي انطلق استجابة لانتفاضة شعبنا بالضفة ونصرة للأقصى"