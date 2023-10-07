"إسرائيل" تعلن: 3 مستوطنات بقبضة المقاومة

فلسطين اليوم

أعلن الإعلام العبري صباح اليوم 7/10/2023، عن تمكن المقاومة بقطاع غزة من السيطرة على 3 مستوطنات من غلاف غزة حتى اللحظة وسط استمرار الاشتباكات في عدد من مستوطنات الغلاف الأخرى.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن الجيش: إن المقاومة تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف قطاع غزة.

في حين بينت القناة الـ14 العبرية أن حماس والمقاومة بغزة سيطرت على 14 موقعا تدور بها اشتباكات مسلحة في غلاف غزة.

ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أعلنت عن عملية طوفان الاقصى بقصف البلدات الصهوينة واجتياح بلدات غلاف غزة .