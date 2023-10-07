نتنياهو: نحن في حالة حرب وليس عملية عسكرية
قال رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتياهو، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، إنهم في حالة حرب مع المقاومة في قطاع غزة، وليس مجرد عملية عسكرية.
وأضاف نتنياهو وفق إذاعة جيش الاحتلال: "سننتصر فيها وأطلب من الجمهور الإسرائيلي الانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن". على حد قوله.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.
وأكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم السبت 7/10/2023 ، أن مقاومينا في سرايا القدس جزء من هذه المعركة وبجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف حتى النصر.
وأعلنت إذاعة الاحتلال، أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تمكنت حتى الآن من أسر 35 جنديا ومستوطنا "إسرائيليا" من مستوطنات غلاف غزة، إضفة إلى عشرات القتلى والمصابين.