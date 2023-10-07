نتنياهو: نحن في حالة حرب وليس عملية عسكرية

فلسطين اليوم

قال رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتياهو، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، إنهم في حالة حرب مع المقاومة في قطاع غزة، وليس مجرد عملية عسكرية.

وأضاف نتنياهو وفق إذاعة جيش الاحتلال: "سننتصر فيها وأطلب من الجمهور الإسرائيلي الانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن". على حد قوله.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وأكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم السبت 7/10/2023 ، أن مقاومينا في سرايا القدس جزء من هذه المعركة وبجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف حتى النصر.