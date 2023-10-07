طائرات الاحتلال تدمر مبنى غرب مدينة غزة

الساعة 11:31 ص|07 أكتوبر 2023
قصف بغزة
قصف بغزة

فلسطين اليوم

دمرت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 7-10-2023، مبنى غرب مدينة غزة ما أدى لتدميره لالكامل.

وبحسب مصادر صحفية، فقد دمرت طائرات حربية لجيش الاحتلال مبنى وزارة الداخلية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 7-10-2023، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وذكرت مصادر عبرية مقربة من جيش الاحتلال: ""إن الجيش "الإسرائيلي" يطلق عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

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