طائرات الاحتلال تدمر مبنى غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم

دمرت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 7-10-2023، مبنى غرب مدينة غزة ما أدى لتدميره لالكامل.

وبحسب مصادر صحفية، فقد دمرت طائرات حربية لجيش الاحتلال مبنى وزارة الداخلية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 7-10-2023، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وذكرت مصادر عبرية مقربة من جيش الاحتلال: ""إن الجيش "الإسرائيلي" يطلق عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".