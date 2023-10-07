6:30 صباح السابع من أكتوبر... المقاومة تصدم العالم "قتلى وأسرى "إسرائيليين" ومستوطنات غلاف غزة تحت أقدامهم

فلسطين اليوم

"6:30" من السابع من أكتوبر.. المقاومة تصدم العالم "قتلى وأسرى "إسرائيليين" ومستوطنات غلاف غزة تحت أقدامهم

استيقظ سكان قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم السبت السابع من أكتوبر 2023 ، أمام حدث عسكري كبير "أشبه بالحُلم" أمام ما تنفذه أيادي المقاومة الفلسطينية التي بدأت هجوماً في تمام ال6 و النصف التي بدأت بصليات صاروخية من كافة مناطق القطاع ، لتدك كافة غلاف قطاع غزة بالإضافة إلى قصف عدد من المدن ك: تل أبيب وعدد من المدن الإسرائيلية، بالتزامن مع تسلل لعدد كبير من المقاومين إلى البلدات الصهيونية واعتقال عدد من جنود الاحتلال .

عملية "طوفان الأقصى " هي العملية العسكرية التي أعلنت عن بدأها المقاومة الفلسطينية ، ضد الاحتلال "الإسرائيلي" ثائرةً لاستباحة الأقصى والقدس والأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة.

الحدث لا يمكن أن يتوقعه الصديق ولا حبيب، من قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 15 عاماً وسط استعدادات كبيرة من المقاومة الفلسطينية التي نفذت هجوما كبيراً ومباغتاً .

صور القتلى من "الإسرائيليين" لم يكن هو الحدث الأبرز حتى اللحظة من حدود قطاع غزة بل أيضاً الأعداد الكبيرة من الجنود الإسرائيليين الذين أسروا لقطاع غزة ، حيث أكد الإعلام العبري أن 35 مستوطناً تم أسرهم حتى اللحظة على يد المقاومة واحتجازهم في قطاع غزة.

الضيف يعلن البداية

أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".

وقال القائد العام للقسام : "قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية طوفان الأقصى واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ".

السرايا تنظم للمعركة

الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم السبت 7/10/2023 ، أن مقاومينا في سرايا القدس جزء من هذه المعركة وبجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف حتى النصر.

قال الدكتور محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 7/10/2023، إن فلسطين تشهد اليوم يوما تاريخيا ومشهدا غير مسبوق، حيث أن المقاومة تبادر والصواريخ تطلق على الكيان، والمقاتلون بالعشرات يقتحمون الحدود الزائلة لمسافة عشرات الكيلومترات، ويقتلون ويأسرون الجنود الصهاينة ويغتنمون غنائم كثيرة بما فيها آليات عسكرية.

"السيوف الحديدية"

أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وذكرت مصادر عبرية مقربة من جيش الاحتلال: ""إن الجيش "الإسرائيلي" يطلق عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وبدوره، زعم المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" دانييل هاجري: "هذا الصباح في الساعة 6:30، شنت حماس هجومًا ضد "إسرائيل"، وحتى الآن، تم تنفيذ 2200 عملية إطلاق صورايخ باتجاه "إسرائيل" وغارات قاموا بها بعد تسللهم جنوب الكيان عن طريق البر والجو والبحر."