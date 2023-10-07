جيش الاحتلال يطلق عملية عسكرية ضد غزة تحت اسم "السيوف الحديدية"

فلسطين اليوم

أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 7-10-2023، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وذكرت مصادر عبرية مقربة من جيش الاحتلال: ""إن الجيش "الإسرائيلي" يطلق عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وبدوره، زعم المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" دانييل هاجري: "هذا الصباح في الساعة 6:30، شنت حماس هجومًا ضد "إسرائيل"، وحتى الآن، تم تنفيذ 2200 عملية إطلاق باتجاه "إسرائيل" وغارات قاموا بها بعد تسللهم جنوب الكيان عن طريق البر والجو والبحر."

وكان قد أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".

وقال القائد العام للقسام : "قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية طوفان الأقصى واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ".

وأضاف الضيف: "بدءً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، مخاطباً في الوقت ذاته اهلنا في القدس "اطردوا المحتلين واهدموا الجدران".