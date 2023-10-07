هنية: شعبنا ومقاومته يخوضون معركة الشرف والكرامة للدفاع عن الأقصى والقدس

فلسطين اليوم

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يخوضون معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن المسرى والأقصى تحت العنوان الذي أعلنه القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف طوفان الأقصى، مشدداً على أن هذا الطوفان بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا.

وقال هنية في تصريح صحفي: "لقد خطط العدو الذي يحاصر غزة إلى مباغتتها وتصعيد العدوان على شعبنا في القطاع، فضلًا عن الاستيطان والعدوان المستمر كل لحظة في الضفة، الذي يسعى لاقتلاع شعبنا وطرده من أرضه وجرائم الاحتلال ضد شعبنا في الـ 48 حيث يقف وراء كل عمليات القتل والاغتيال هناك، واستمرار الاحتلال في احتجاز أسرانا عشرات السنين، ونكثه للاتفاقات عندما أعاد اعتقال المحررين من صفقة وفاء الأحرار".

وأضاف: "إننا على ثقة بأن أمتنا جميعًا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وفي كل مكان ستكون جزءًا من معركة الدفاع عن مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نهيب بكل مسلم في كل مكان وأحرار العالم جميعًا للوقوف في هذه المعركة العادلة في الدفاع عن الأقصى ومسرى الرسول، كل بما يستطيع، فهذا ليس وقت الانتظار والمشاهدة، وليس وقت النصرة بالقلب فقط وإنما النصرة بالفعل".

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم".