وزارة الصحة: شهيد باستهداف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي شمال القطاع

فلسطين اليوم

استشهد فلسطيني صباح اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، إثر استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" للمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

واستنكرت وزارة الصحة بغزة، اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على استهداف مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة مما ادى الى استشهاد احد العاملين فيها واصابة العديد من الموظفين والمواطنين.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أن القصف أدى الى تعطل محطة الاكسجين وتوقفها عن انتاج الاكسجين .

وقالت الوزارة: "ازاء هذا الاجرام الاسرائيلي تطالب وزارة الصحة المؤسسات الدولية والانسانية الى اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ".