هيئة الأسرى: صواريخ المقاومة تسقط في محيط سجن النقب

فلسطين اليوم

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن مصادر خاصة ورسمية، من داخل سجن النقب الصحراوي، بأن صواريخ المقاومة في قطاع غزة تسقط في محيط السجن.

ومنذ أكثر من 3 ساعات، والمقاومة الفلسطينية تقصف المستوطنات والبلدات الفلسطينية المحتلة، برشقات من الصواريخ، رداً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطيينين والقدس والأقصى.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

بدوره، أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم السبت 7/10/2023 ، أن مقاومينا في سرايا القدس جزء من هذه المعركة وبجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف حتى النصر.