الإعلام العبري: ثلاث ساعات مرت على بدء حرب العار ولا زال المسلحين في الداخل

فلسطين اليوم

علق الاعلام العبري على عملية طوفان الاقصى التي بداها المقاومون صباح اليوم ان ثلاثة ساعات مرت على بدء حرب العار لا يزال هناك عشرات المسلحين في الداخل.

وقال الاعلام العبري ان اطلاق النار يستمر في العديد من المستوطنات ن منذ عدة ساعات وسط استمرار أسر وقتل عدد من جنود الاحتلال .

أكد الناطق باسم سرايا القدس ابو حمزة اليوم السبت 7/10/2023 ، أن مقاومينا في سرايا القدس جزء من هذه المعركة وبجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف حتى النصر.

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية اعلنت عن عملية طوفان الأقصى في كافة مناطق حدود القطاع ، وتمكنت المقاومة من اقتحام واجتياز الحدود وأسر عدد من جنود الاحتلال ، بالإضافة الى تنفيذ ضربات صاروخية من كافة المناطق.