الإعلام العبري: معركة غزة تفاجئ "إسرائيل" مرة أخرى بعد 50 عاماً

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 7-10-2023، أن كيان الاحتلال في حالة مفاجأة من المعركة التي أطلقتها المقاومة بغزة تحت اسم "طوفان الأقصى".

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية: "بعد مرور 50 عاماً على ما أسمته بـ"هجوم يوم الغفران المفاجئ" في الـ1973 فإن "إسرائيل" تتفاجأ من جديد".

ومن جانبه، قال المراسل العسكري نوعم أمير: "مرت ثلاث ساعات على بدء حرب العار، لا يزال هناك عشرات المسلحين في الداخل، ويستمر إطلاق النار على العديد من المستوطنات".

ودوت صافرات الإنذار، صباح اليوم، في كامل منطقة غلاف غزة وحتى مدن المركز في كيان الاحتلال وصولاً إلى تل أبيب المحتلة.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المحتل.

وكان قد أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".

وقال القائد العام للقسام : "قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية طوفان الأقصى واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ".

وأضاف الضيف: "بدءً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، مخاطباً في الوقت ذاته اهلنا في القدس "اطردوا المحتلين واهدموا الجدران".