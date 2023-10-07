عطايا: معركة المقاومة بغزة تثبت هشاشة الاحتلال وقوة المقاومة لمواصلة مسيرة التحرير

فلسطين اليوم

أكد رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان، إحسان عطايا، 7-10-2023 أن العملية المباركة والمعركة العسكرية التي تقودها المقاومة الفلسطينية من غزة اليوم تثبت مجددا هشاشة كيان الاحتلال، وقوة المقاومة وإصرارها على مواصلة مسيرة تحرير الأسرى وتحرير فلسطين ومقدساتها.

وقال عطايا في تصريح صحفي: "ونحن جاهزون لخوض مواجهة عسكرية ضد الاحتلال، وسوف نحقق المزيد من الإنجازات والانتصارات بإذن الله تعالى".

وبدوره، أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، صباح اليوم السبت، أن سرايا القدس جزء من معركة "طوفان لأقصى" وتقاتل بجانب "كتائب القسام".

وقال أبو حمزة في تصريح له: "نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلينا بجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف حتى النصر".

وكان قد أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".