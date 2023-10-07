الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلينا بجانب إخوانهم في حماس

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم السبت 7/10/2023 ، أن مقاومينا في سرايا القدس جزء من هذه المعركة وبجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف حتى النصر.

ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أعلنت عن عملية طوفان الأقصى في كافة مناطق حدود القطاع ، وتمكنت المقاومة من اقتحام واجتياز الحدود وأسر عدد من جنود الاحتلال ، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات صاروخية من كافة المناطق.