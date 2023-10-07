الإعلام العبري: "إسرائيل" في حالة صدمة وذهول من حجم الخسائر

فلسطين اليوم

قال المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري، أمير بوخبوط اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، "إن كمية الصواريخ التي سقطت في مناطق مجهولة تشير إلى مفاجأة الجيش مع انبلاج الفجر"، معتقداً أن نجاح المقاومة يعود إلى تقليص عديد قوات الاحتلال على الحدود.

وقال أمير بوخبوط: "إن المفاجأة تامة ولم تكن هناك أي معلومات استخبارية عن عملية بهذا التعقيد تم تنفيذها تحت أنف (إسرائيل)".

وأضاف: "أعتقد أن الصدمة ستكون أكبر عندما يتبين حجم الخسائر من قتلى وجرحى وأسرى وربما سيطرة على مواقع داخل مستوانا غلاف غزة".

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عن بدء عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق 5000 صاروخ للبلدات والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وقتل عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين إثر الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية شرق القطاع.