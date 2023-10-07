العاروري : مجاهدو غزة بدأوا عملية واسعة للدفاع عن الأقصى والأسرى وهذه معركة تتبير العدو

فلسطين اليوم

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم السبت 7-10-2023، أن معركة طوفان الأقصى هي معركة تتبير العدو الصهيوني والرد على جرائم الاحتلال.

وقال العاروري في كلمة له: "إن مجاهدو قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".

وأضاف العاروري: "علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة، وأخص المقاومين بالضفة الغربية".

وشدد على أن الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة، وتستطيع أن تفتح اشتباكًا مع كل مستوطنات الضفة المحتلة.

وتابع العاروري بقوله: نهيب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا في معركة طوفان الأقصى، كما طالب أمتنا العربية والإسلامية أن تشارك في هذه المعركة".

وكان قد أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.

وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".

وقال القائد العام للقسام : "قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية طوفان الأقصى واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ".