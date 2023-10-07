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مقاومون يأسرون "إسرائيليين" من داخل مستوطنات "غلاف غزة"
نشرموقع القسام صباح اليوم السبت 7/1/2023 ، صورة لأسر عدد من المستوطنين من غلاف غزة خلال علمية طوفان الاقصى التي بدأتها صباح اليوم .
ونشر القسام الصورة لتمدد عدد من جنود الاحتلال ، بالقرب من أحد مستوطنات القطاع ، تحت تهديد المقاومة في غلاف غزة .
ويشار الى ان المقاومة بغزة أعلنت صباح اليوم عن عملية "طوفان الأقصى " بعد اطلاق سلسلة من الصواريخ ، من عدد من عدة مناطق بغزة صوب الغلاف وتل ابيب ، ومهاجمة غلاف غزة .