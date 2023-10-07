بالصور مقتل عدد كبير من المستوطنين وجنود الاحتلال برصاص وضربات المقاومة بغزة

الساعة 08:20 ص|07 أكتوبر 2023
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فلسطين اليوم

قتل عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين إثر الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية شرق القطاع.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لقتلى الاحتلال في شوارع المستوطنات بـ "عملية طوفان الأقصى".

وقال مسؤول نجمة داود الحمراء: "عدد القتلى الصهاينة في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن".

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عن بدء عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق 5000 صاروخ تجاه المستوطنات والبلدات الفلسطينية المحتلة.

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