لأول مرة منذ عام 73.. الاحتلال يعلن حالة الحرب في أعقاب التصعيد مع غزة

فلسطين اليوم

قرر كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 7-10-2023، رفع حالة التأهب والتدبير رقم 8 الخاص بالحرب في أعقاب التصعيد مع قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "رفع حالة التأهب في سلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية، مع وجود تسلل مسلحين لغلاف غزة".

من جانبه قال مكتب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو: "رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو مُطلع على تفاصيل الأحداث في غزة، وسيعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي المنظومة الأمنية خلال الساعات المقبلة".

وبدوره، أعلن عند الساعة الثامنة ولأول مرة وزير حرب الاحتلال يواف جالانت التدبير رقم ٨ والذي يدعو الى تجنيد الاحتياط ويفيد بأن "اسرائيل" دخلت في حرب.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعلن "اسرائيل" هذا التدبير منذ حرب تشرين عام ١٩٧٣ وذلك بعد اجتياح القوات المصرية والسورية لمانع خط برليف و دخول القنيطرة واحتلال مرصد جبل الشيخ.

واعترفت القناة 14 العبرية، اليوم السبت 7-10-2023، بمقتل مستوطنة وإصابة أربعة مستوطنين آخرين نتيجة سقوط صواريخ المقاومة على مدن الداخل المحتل".

وقالت القناة العبرية: "مقتل مستوطِنة "إسرائيلية" في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ".

كما قالت القناة 13 العبرية: "إصابة 4 مستوطنين بعد استهداف مبنى في عسقلان بصارخ من غزة".

ودوت صافرات الإنذار، صباح اليوم ، في كامل منطقة غلاف غزة وحتى مدن المركز في كيان الاحتلال وصولاً إلى تل أبيب المحتلة.