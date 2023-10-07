مقاومون يقتحمون مستوطنات الاحتلال ويسيطرون على الشوارع شرق غزة

فلسطين اليوم

سيطر مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، على على الشوارع في المستوطنات "الإسرائيلية" شرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن عدداً من المسلحين تسللوا إلى الغلاف من قطاع غزة" مناشداً "سكان الغلاف البقاء في منازلهم".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، فيما دوت صافرات الانذار في تلك المناطق.





