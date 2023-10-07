بالفيديو والصور مقاومون يقتحمون مستوطنات الاحتلال ويسيطرون على الشوارع شرق غزة

الساعة 07:45 ص|07 أكتوبر 2023
مقاومون يقتحمون مستوطنات الاحتلال ويسيطرون على الشوارع شرق غزة
مقاومون يقتحمون مستوطنات الاحتلال ويسيطرون على الشوارع شرق غزة

فلسطين اليوم

سيطر مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، على على الشوارع في المستوطنات "الإسرائيلية" شرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن عدداً من المسلحين تسللوا إلى الغلاف من قطاع غزة" مناشداً "سكان الغلاف البقاء في منازلهم".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، فيما دوت صافرات الانذار في تلك المناطق.

جيبات المقاومة في المستوطنات.jpeg
مستوطنات الغلاف
 

 

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