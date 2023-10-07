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القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: بدء عملية "طوفان الأقصى"
أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.
وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.
وأضاف الضيف: ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال".
وتابع الضيف: قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات.
يتبع...