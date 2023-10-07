بالفيديو اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال من نقطة صفر شمال القطاع

فلسطين اليوم

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي من نقطة صفر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية، باندلاع اشتباكات عنيفة داخل بعض المستوطنات الإسرائيلية الحدودية.

وقالت قناة "الجزيرة" الفضائية: إن عناصر من المقاومة تتمكن من الدخول إلى مستوطنات غلاف غزة وتشتبك مع قوات الاحتلال.

ولم ترد تفاصيل أخرى حول وقوع إصابات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، فيما دوت صافرات الانذار في تلك المناطق.