الجبهة الداخلية بغزة تصدر بياناً مهماً للمواطنين والنشطاء في ظل التطورات الميدانية

فلسطين اليوم

أصدرت الجبهة الداخلية في غزة، صباح اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، بياناً مهماً للمواطنين والنشطاء في ظل الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وقالت الجبهة الداخلية: "في إطار متابعة التطورات الميدانية، ندعو المواطنين والنشطاء إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تناقل أية تحليلات، وإتباع إجراءات السلامة في أوقات الطوارئ".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، فيما دوت صافرات الانذار في تلك المناطق.