بسبب الأوضاع الأمنية.. تعليق الدوام المدرسي في غزة حتى إشعار آخر

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي صباح اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، عن تعليق الدوام بجميع المدارس في قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن تعليق الدوام المدرسي، بسبب الأوضاع الأمنية في القطاع.

وتمنت الوزارة السلامة التامة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، فيما دوت صافرات الانذار في تلك المناطق.