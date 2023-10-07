فلسطين اليوم

اعترفت القناة 14 العبرية، اليوم السبت 7-10-2023، بمقتل مستوطنة وإصابة أربعة مستوطنين آخرين نتيجة سقوط صواريخ المقاومة على مدن الداخل المحتل".

وقالت القناة العبرية: "مقتل مستوطِنة "إسرائيلية" في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ".

كما قالت القناة 13 العبرية: "إصابة 4 مستوطنين بعد استهداف مبنى في عسقلان بصارخ من غزة".

ودوت صافرات الإنذار، صباح اليوم ، في كامل منطقة غلاف غزة وحتى مدن المركز في كيان الاحتلال وصولاً إلى تل أبيب المحتلة.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المحتل.

وقال مراسل قناة 13 من الغلاف: "إن عملية إطلاق للصواريخ يبدو تغطية على ما يحدث داخل غلاف غزة", بحسب زعمه.

واعترف جيش الاحتلال بأن صافرات الإنذار دوت في بات يام، عسقلان، سديروت، أشدود، أوفاكيم، كريات جات، نيس تسيون، ريشون لتسيون، الرملة، بئر يعقوب، رحوفوت، غان يافنه، كفار سابا، تل أبيب - يافا، بني براك، جفعتايم، هرتسليا. حولون، جافنيه، لخيش، حوف أشكلون".

كما دوت صافرات الإنذار في :" بئر توفيا، إشكول، غان رافيه، يوآف، شعار هنيغف، سدوت نيغف، هيفيل يفنه، ماتيه يهودا، برينر، جيزر، غيديروت، دروم هشارون".

من جانبه قال موقع والا العبري: "وابل من الصواريخ يمتد من النقب الغربي إلى غوش دان منذ نصف ساعة تقريباً".

وقال المحلل العسكري الأمني نوعام أمير: "إما أن تطبيق صفارات الإنذار قد أُصيب بالجنون أو أن الفصائل قد شنّت حربًا بهجوم صواريخ من الجنوب وحتى غوش دان".

ومن ناحيته قال المراسل تال ليف رام : "إن إطلاق الصواريخ من غزة بهذا المستوى هو بمثابة إعلان حرب من قبل حماس، والطريقة التى بدأت فيها التصعيد غير مسبوقة نسبة إلى الجولات السابقة".







