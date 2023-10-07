"حشد": تدين اعتداء أجهزة أمن السلطة على المشاركين بمهرجان انطلاقة حركة الجهاد في طولكرم

فلسطين اليوم

أدانت واستنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بشدة استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية التعدي على حقوق وحريات المواطنين، والتي كان آخرها اعتداء الأجهزة الأمنية على المشاركين في مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي بمخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وطالبت الهيئة الدولية "حشد"، الكل الوطني باعتماد ميثاق يضمن تجريم هذه التجاوزات في الأراضي الفلسطينية، لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي والمجتمعي، من شأنه تغذية المزيد من الانقسامات والاحتفالات الداخلية، وإضعاف مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

كما طالبت، بضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون، في معرض تعاملها مع المواطنين، بما فيه التوقف عن الاعتداء على الحق في التجمع السلمي وممارسة الانتماء والنشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير.

كما طالبت، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في هذه الجريمة، وإعلان نتائجها للملأ بما في ذلك محاسبة مقترفيها والآمرين بها، لضمان عدم تكراراها مستقبلاً.

ودعت الرئيس والحكومة الفلسطينية إصدار الأوامر والقرارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعزيز الحريات، والامتناع عن كل ما من شأنه تغذية الاحتقانات الداخلية، بما يقود لاعتماد استراتيجية نضالية موحدة لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية.