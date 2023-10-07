مصادر عبرية: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية بشمال الضفة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 7-10-2023، أن جيش الاحتلال يستعد لما أسماه تنفيذ "سلسلة عمليات عسكرية في شمال الضفة المحتلة".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "الجيش "الإسرائيلي" يستعد لتنفيذ سلسلة عمليات أسماها بـ"مناطقية" واسعة في شمال الضفة الغربية وتشمل ما يعرف بـ"لواء مناشيه ولواء الشمرون- أي نابلس، جنين، طولكرم".

وأضافت الصحيفة العبرية: "التركيز على طولكرم هذه المرة لأن الجيش "الإسرائيلي" يعتقد أن أجهزة السلطة في رام الله تقوم بدور جيد في نابلس وجنين لمحاربة المقاومة هناك". بحسب قول الصحيفة.

وأوضحت أن السبب في التركيز على طولكرم أن جيش الاحتلال لا يريد أن تنزلق الحالة في مخيم جنين إلى طولكرم. بحسب وصفها.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه خلال هذه الفترة ووفقاً لتوصيات المؤسسة الأمنية الصهيونية التركيز عبر الضخ الاعلامي على التطبيع مع السعودية كما يحدث اليوم؛ للتغطية على ما يحدث في الضفة المحتلة من أحداث كبيرة.

ونوهت حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش "الإسرائيلي" تعتقد أن التطبيع مع السعودية هو بمثابة "ُمنقذ لها من أحداث متوقعة في الضفة الغربية".

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح أمس الجمعة 6-10-2023، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال أوصى في تقييم أمني بزيادة الاغتيالات في الضفة المحتلة لمنع العمليات الفدائية.

وقلت القناة الـ13 العبرية عن نتنياهو قوله خلال نقاش أمني: "يجب زيادة "الإجراءات المضادة" أي "الاغتيالات" في الضفة ومنع العمليات الفدائية مع التركيز على منطقة حوارة".

وأضافت القناة العبرية: "بعد قرار نتنياهو أعلن "الجيش الإسرائيلي" عن إغلاق عام للضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة".